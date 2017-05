Juicio a banda de narcopolicías: Pidieron condenas para 14 de los 15 integrantes

El juicio se lleva adelante en el Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná. En la tarde de este miércoles concluyó el alegato de la Fiscalía Federal quién reclamó condenas y cárcel para 14 de los 15 procesados de integrar una asociación ilícita dedicada a la venta de estupefacientes a gran escala en Entre Ríos.Los fiscales José Candioti y Leandro Ardoy efectuaron una extensa exposición. Hablaron cuatro horas para justificar los pedidos de condena de 14 de los 15 acusados de integrar una banda narco. Fue tan largo el alegato que el tribunal dispuso hacer un cuarto intermedio hasta el 6 de junio para que las defensas avancen con sus posturas sobre la acusación, y se sabe de antemano que irán por el pedido de absolución planteando la falta de pruebas o la incorporación no regular de ciertos elementos.Candioti marcó dos puntos claves para pedir las condenas. En esa línea reprochó a los dos integrantes del a Policía Federal, como al Gendarme y al jefe de Operaciones de la Dirección de Toxicología de la policía de Entre Ríos, de haber formado parte de la banda delictiva. "Es increíble pensar que las personas que están para atacar el delito, estén asociados para delinquir. Por eso creo que deben ser sancionados por tener un agravante por su actitud ante la sociedad", espetó el fiscal.Además hizo notar: "Todas estas organizaciones no sólo se las desarma con las condenas con penas altas de prisión, sino afectando el núcleo fundamental económico, de allí es que reclamo la incautación y secuestro de todos los bienes y dinero que están en la causa". El funcionario estimó que el golpe que se les da a las organizaciones en tremendo, ya que hay cerca de 1.500.000 de pesos entre dinero, autos y otros elementos que fueron judicializados y deben ser sacados de esa banda.- A Mario Gordo González y Javier Caire, se los consideró responsables de la organización narco, y se reclamó la pena de seis años de prisión.- Los policías federales José María Gómez y Sergio García, y el gendarme de Inteligencia Carlos Francisco Acosta, pena de 5 años de prisión.-Para la pareja de González, su madre y hermana -Cristina Caram; Rosa González y Rosana Tenis, respectivamente-; y para Javier Neurvit, Nicolás Stur, Santiago Acosta y Carlos Segovia se solicitó la pena de 4 años y 4 meses de prisión.-Para Mirta Noemí Sayavedra, el pedido de 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.- Para el comisario de la policía de Entre Ríos, Mario Núñez, pidió 3 años y medio de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.Finalmente pidió la absolución para el padre de Caire, "el heladero", por entender que no se acreditó el delito endosado.Fuente: Uno.