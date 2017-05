Tracción a sangre: secuestran un caballo desnutrido, deshidratado y lesionado

Este miércoles, aproximadamente a las 10:30, personal del 911 ve circular por zona de calles Racedo y Feliciano, un carro con un caballo, en notorio estado de desnutrición, con una pata lastimada, indicó a Elonce TV, Juana, proteccionista de animales.El veterinario policial se comunicó con Fiscalía, desde donde ordenan el secuestro del carro y el caballo, detalló."Está abichado en el lomo, tiene sus dos patas traseras lastimadas, una de estas, con una lesión vieja, y que presenta inflamación. Es un animal que tiene entre tres y cuatro años, le cortaron el desarrollo porque por la desnutrición que tiene no va a crecer más. Está además, deshidratado, no sabemos cómo no se desplomó antes", afirmó.En el carro circulaban dos menores, mencionó la proteccionista, y mostró su preocupación "porque no fueron derivados a Minoridad".Luego de preguntarse, "¿por qué estos chicos no estaban en la escuela?" dijo "no entender de qué manera actúan los fiscales de Menores, en estos casos". Al mismo tiempo reflexionó: "Hay que hacer algo para que la tracción a sangre no sea una excusa para seguir perpetuando la pobreza. Y no es sólo el Estado el que lo tiene que hacer, también las ONGs, todos, como sociedad"."La veterinaria de Salud Animal estuvo en el lugar controlando al caballo, medicándolo, prestándole atención", acotó.El carro fue trasladado a Tránsito y el animal, al Vivero municipal.