Missing Children advirtió la distribución de pornografía infantil en Victoria

Policiales Detuvieron a sospechoso de difundir imágenes pornográficas de una menor

Cómo llegó la advertencia de Missing Children

La ciudad de Victoria fue escenario este fin de semana de una serie de allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por distribución de pornografía infantil. Al respecto, el fiscal Interino N° 2 de la jurisdicción Victoria, Gamal Taleb, reveló que la causa inició gracias a una advertencia de la organización estadounidense no gubernamental "Missing Children", que lucha contra el delito de la explotación sexual infantil.Fue así que personal policial secuestró este sábado, computadoras, teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento luego de tres allanamientos en la ciudad de las siete colinas.Según explicó el fiscal Taleb, la organización estadounidense no gubernamental Missing Children informa a la justicia estadounidense cuando por las redes circula material de pornografía infantil para que inicien las investigaciones correspondientes. "En los casos en los que los autores de los delitos son de una Nación extranjera, y si tienen convenio con esos países, la ONG emite un reporte para que tomemos conocimiento y eventualmente decidamos si es un caso para ser procesado por el sistema de judicial", aclaró.Argentina, a través de la Fiscalía de Buenos Aires, tiene un convenio con Missing Children, por lo cual, cuando el reporte llegó a las oficinas de nuestro país, inmediatamente fue derivado a la Procuración de Entre Ríos. "El material fue analizado por el gabinete de Informática Jurídica,, reveló el fiscal."Tras la intervención de la Procuración, me envían un informe detallado con CDs, fotos, videos e información que se había logrado recopilar. De la lectura de tal informe surgió que el material de pornografía infantil fue divulgado desde IP que estaban ubicadas en esos tres lugares que se allanaron el sábado", sentenció Taleb.En detalle, los operativos de registraron en calle San Miguel entre las paralelas de Piaggio y Pte. Perón; en otro domicilio de San Miguel entre Dorrego y Basualdo. Ya que desde esos domicilios rastrearon los IP (número que identifica a cada dispositivo dentro de una red) que divulgaron el material de pornografía infantil.En la oportunidad, el fiscal reveló que de la investigación, subrayó el responsable de la investigación en Victoria."El análisis de las fotografías que circularon a través de Whatsapp, porque cuando pasan por la aplicación dejan un especie de sello distintivo, fueron tomadas desde una computadora de la que se observaba este tipo de material de pornografía infantil", reveló el fiscal Taleb.esas fotografías a su vez suben a una nube, que es otra red social que es la que informa a Missing Children que estaban circulando estas fotos", agregó.En la oportunidad, el fiscal aclaró que si bien, no se puede saber quién es la persona que divulgo el material a otros contactos, si se prueba la distribución porque las imágenes circularon por Whatsapp. "Hay una dirección de Gmail que vincula a una persona y, adelantó.Como consecuencia de los procedimientos, se procedió a laLas investigaciones continúan a la espera de los resultados que arrojen las pericias realizadas a los celulares y computadoras que fueron secuestradas.