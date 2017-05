"Matá a una": Violento asalto a un equipo femenino de Futsal de Paraná

Integrantes del equipo femenino de Futsal de La Salle fueron víctimas de un violento asalto anoche en el interior del complejo deportivo municipal de barrio El Sol. Dos malvivientes, a punta de pistola, se llevaron una moto, dinero en efectivo y pertenencias personales de las mujeres.



"Estábamos en la práctica, habíamos terminado de precalentar y estábamos solas porque no sabemos si el sereno no los vio o qué pasó, pero llegaron dos muchachos con grandes camperas color negro y viseras, nos empezaron a decir, a media palabra, porque se notaba que estaban exaltados, `quédense tranquilas, no va a pasar nada´, y uno de ellos sacó una especie de escopeta recortada con dos caños y nos apuntaron", relató a Elonce TV, Ana María Reitober, integrante del equipo. "Nos decían que querían las llaves de las motos que estaban ahí y las otras chicas les dijeron que se las llevaran", agregó.



Sobre el lamentable episodio, Reitober rememoró: "Estábamos todas atónitas, paralizadas, no sabíamos qué hacer. El susto y la paralización que teníamos todas...".



"Y uno le repetía al otro `matá a una´", subrayó la jugadora.



Los malvivientes se llevaron una motocicleta Motomel 125cc que pertenecía a una chica que justo ese día celebraba su cumpleaños, cuatro mochilas con celulares, documentos, tarjetas y más de 3.500 pesos producto de la recaudación para el torneo nacional de Futsal.



"Si bien todo es material, nos cuesta, porque nosotras estamos trabajando para participar del Nacional de junio. Y de un momento al otro viene cualquiera al que no le importa nada... Es esa inseguridad que nos está matando y que parece que nunca nos va a pasar, pero anoche nos tocó a nosotras", lamentó Reitober.



Por el robo se dio intervención al 911 y la denuncia fue radicada en jurisdicción de comisaría sexta de Paraná.



Las integrantes del equipo femenino de Futsal de La Salle practicaban en las iluminadas instalaciones del complejo deportivo municipal de barrio El Sol los días lunes, martes y jueves, desde hace casi dos años. Pero desde el lamentable hecho de inseguridad que les tocó atravesar, no seguirán haciéndolo. Elonce.com