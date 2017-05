Hubo nuevos enfrentamientos en barrio Macarone: "Es un problema cultural", dicen

Personal de Comisaría Octava manifestó su preocupación por enfrentamientos entre vecinos de barrio Macarone. Este martes en calle Dorrego, dos menores que se dirigían a la escuela fueron agredidos con piedras y botellas. Se trata problemas entre las familias Nuñez y Pereyra.No obstante, por la tarde hubo nuevos conflictos. En esta ocasión, la disputa fue entre los Nuñez y los Lazarini.El comisario Matías Dominicci, contó aque "es un problema cultural, un conflicto antagónico entre familias. Hay amenazas, se insultan, se agreden verbalmente y a veces deben ser identificados para que no se lesionen entre sí. No hay detenciones todavía porque no fue un hecho tan grave".Aseguró que tiempo atrás se hicieron allanamientos porque había denuncias por disparos, pero nunca logró comprobarse.