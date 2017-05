Vecinos en conflicto: Tres viviendas incendiadas en zona de barrio El Sol

Tres dotaciones de la División de Bomberos Zapadores y personal policial tomó intervención en la tarde de este martes en calle Santos Vega, a pocos metros de la escuela Giachino, donde tres viviendas fueron incendiadas, al parecer, por vecinos que siempre provocan disturbios en el lugar.Tras lo sucedido,, pudo dialogar con Ángel, el propietario de una de las precarias viviendas que fueron siniestradas, y si bien reconoció que está cumpliendo con una probation "por errores en el pasado", aclaró que no tiene problemas con los sujetos que le incendiaron su casilla."He tenido errores en el pasado y estoy pagando con una probation. Gracias a Dios estoy laburando desde hace ocho meses en el municipio y me levanto a las 6 de la mañana", indicó el hombre a modo de presentación. Y dio cuenta que en el barrio "cada dos por tres, se agarran a los tiros, pueden matar alguna criatura y los jueces no hacen nada"."Yo no tengo problemas con ellos, pero andan al picotazo, son ratas, ni siquiera son delincuentes", agregó.Ángel mencionó que al mediodía fue a comer a la casa de su compadre y cuando volvía de las piletas de barrio El Sol, donde cumple su probation, "veo que había policías y que me habían prendido fuego mi casa; además de otras dos más. Por suerte vivo solo", dijo.Sobre el accionar de los posibles autores del hecho, el hombre afirmó: "Los jueces miden mal y los liberan. No son problemas entre familias, son ratas, en vez de robarles a los empresarios que tienen plata, les roban a los pobres vecinos".Tras ello, señaló que "todo lo que tenía se me quemó, incluso los papeles de la moto y las planillas de la probation. Uno no sabe cómo reaccionar, porque si los tocás después te aplican códigos sin sentido. Tengo que tranquilizarme y tratar de pensar que es algo material", reflexionó.