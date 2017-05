Cumplirá condicional: Pena de un año y medio para el "jardinero" Barreiro

"Soy peronista y del Frente para la Victoria"

Se conoció la sentencia del juez correccional Pablo Vírgala en el juicio oral y público por "falsificación ideológica de documento público" que se realizó en los Tribunales del Paraná contra el empresario del transporte y turismo, Ricardo Barreiro.El fiscal Alejandro Cánepa había solicitado la pena de dos años y tres meses de prisión condicional, más el doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos en Entre Ríos paraLas reglas de conducta impuestas al empresario santacruceño, incluyen la realización de trabajos no remunerados para una entidad de bien público que el enjuiciado deberá denunciar a la Oficina de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos.En la sala de audiencia se encontraban presentes el Fiscal Coordinador, Dr. Alejandro Cánepa y los defensores particulares de Barreiro, Dres. Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez.Al "jardinero" Barreiro se le atribuyó haber ocultado su condición de funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación, a la hora de tramitar la incorporación al registro de proveedores del Estado, a una empresa de transporte de su propiedad con la que ganó una licitación del Ministerio de Turismo y cobró 220.000 pesos por llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis."Soy político, no lo voy a negar. Soy peronista y milito dentro del Frente para la Victoria, durante 24 años lo he hecho y lo seguiré haciendo porque el peronismo me dio todas las posibilidades para ser lo que soy, porque pude estudiar, por un contexto social del cual me siento orgulloso de serlo", había dicho Barreiro en su defensa ante el juez Correccional Nº 1 de Paraná.Barreiro calificó al proceso como "una falacia". También dijo estar "muy triste ante esta injusticia" y advirtió que vive "una persecución política".