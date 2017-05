Inseguridad en Concordia: "Tenemos miedo cada vez que buscamos a nuestros hijos"

Foto: Padres son asaltados en la puerta de la escuela Crédito: Diario El Sol

Un grupo de padres de la comunidad educativa de la escuela "Pancho Ramírez", de Concordia, manifestaron la preocupación existente al momento de retirar a sus hijos del establecimiento escolar, es que según denunciaron, todos los días son asaltados por malvivientes que circundan la zona. Reclamaron mayor presencia policial en los horarios de ingreso y egreso de la escuela.



A la hora de cierre de la jornada escolar, alrededor de las 17, las madres retiran a sus hijos y cruzan la avenida Rívoli, a la altura de Ruta 4, casi corriendo. El motivo es que no quieren permanecer ni un minuto más en la esquina del barrio Independencia por temor a ser asaltados.



"Esto no da para más, o te chocan en la ruta o te asaltan; no hay semáforos, no hay agentes de tránsito ni policías", manifestó una de las madres. "Elegimos cruzar la ruta con todo el peligro que representa, o de lo contrario te roban los chorros del barrio. Son siempre los mismos pibes que están todo el día en la plazoleta de la escuela, cuando ven a alguien parado en la puerta, se le acercan y le piden plata y si no les dan te asaltan", reveló.



Las valientes mujeres cansadas de esta situación decidieron dejar sus testimonios y accedieron a tomarse fotografías con Diario El Sol. "La verdad que si hablas con la gente, tiene miedo; acá te roban y no hay respeto por nada ni por la escuela. Queremos que la policía tome algún tipo de medida, es algo lógico que a la salida de la escuela tiene que estar la policía porque se mueve mucha gente y la ruta es peligrosa. Ni siquiera en eso piensan porque en la ruta nadie respeta", agregó.



Esperan respuestas desde la Policía y el Municipio



Ante la gravedad del caso, desde la comisión de padres informaron del envío de notas dirigidas tanto al intendente Enrique Cresto, como al comisario Marcelo Den Dauw jefe de la policía departamental y al ministerio público fiscal, con el propósito de ponerlos al tanto de la situación de inseguridad y para reclamar mayores medidas preventivas como la presencia de móviles policiales en los horarios de entrada y salida de alumnos o guardias apostados. Asimismo solicitaron una asamblea con las autoridades para informarlos de los crecientes hechos delictivos. (Diario El Sol)