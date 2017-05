Dictaron prisión preventiva para el acusado de estafas en Concepción del Uruguay

Policiales Detuvieron en Buenos Aires a un buscado por estafas en Concepción del Uruguay

Cómo fue la estada

El sujeto detenido durante el pasado fin de semana en Buenos Aires, acusado de estafar a una vecina de Concepción del Uruguay y sospechado de estar relacionado a otros hechos similares, deberá permanecer alojado en la Comisaría Primera, luego de que este lunes se dispusiera su prisión preventiva.El acusado es, quien es representado legalmente por el doctor José Ostolaza.El hecho con connotaciones delictivas que se le imputa es el haber desplegado maniobras defraudatorias en perjuicio de una mujer.En detalle, se indicó que el 16 de mayo, éste sujeto se comunicó telefónicamente con la víctima, simuló ser su sobrino segundo y le expresó: "Papá está en el Banco Nación, y dice que hay que cambiar los billetes viejos, de los próceres por los billetes con animales... ¿cuánta plata tenés?". Para posteriormente manifestarle: "va ir Pablo Fernández, de caudales, para juntar la plata, él está recaudando el dinero de todos los clientes más importantes del Banco para cambiar... no me cortes... ahí va ir este muchacho de caudales, no cortamos, yo voy a esperar para que vos busques la plata y vemos cuanto tenés, no cortes yo te espero...".Fue así que la damnificada fue visitada por el sujeto que le dijo: "Soy Pablo Fernández, soy de caudales de Banco Nación, vengo a buscar el dinero, estoy apurado porque van a ser las dos de la tarde y ya cierra el banco".La mujer, confiada en la maniobra,Según consignó, la estafa fue cometida en forma conjunta y en grado de coautoría con otro sujeto, el cual aún no ha sido identificado.