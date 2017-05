Hallaron dos manuscritos dirigidos a la joven desaparecida en Tucumán

Dos manuscritos dirigidos a Daiana Garnica, la adolescente de 17 años desaparecida desde principios de mayo en la localidad tucumana de Alderetes, y aparentemente escritos por el principal sospechoso del caso, Darío Suárez, fueron hallados por los perros rastreadores que participan en la pesquisa.Los manuscritos, junto con un colgante y un pañuelo, fueron encontrados por los perros "Duke" y "Halcón", llegados a Tucumán para colaborar en el caso desde la provincia de Buenos Aires en la ladrillera en la que trabaja Suárez y en su casa.Según indicaron medios locales, la letra de los manuscritos, cuyo contenido no se había revelado, es similar a la Suárez, pero resta que sobre los mismos se realicen pericias para comprobar si es en realidad el autor.Uno de los manuscritos fue hallado en el predio de hornos de ladrillo por "Duke", que también rastreó un pañuelo con manchas que podrían ser de sangre y una cadenita con un dije con la letra "D", además de un guante.La otra nota, fue encontrada por "Halcón", en uno de los bolsillos de pantalones hallados en la casa de Suárez.En tanto el fiscal Claudio Bonari pidió la prisión preventiva para Suárez, su amigo Ernesto "Sapo" Pacheco; el jefe, Juan Mátar, y la prima, Mavi Castro, mientras que no realizó requerimiento para otras ocho personas que habían sido detenidas en torno al caso, por lo que podrían salir en libertad ya que se cumplieron los plazos legales.Daiana permanecía desaparecida desde el sábado 6 de mayo, cuando salió de su casa después de recibir un mensaje de Suárez en su celular.El hombre de 40 años, vecino y amigo de la familia, que lo acompañara a comprar un aire acondicionado para su madre y le decía a la chica que no le dijera nada del tema a su familia.Daiana aceptó el pedido, pero le avisó a su madre que se iba con Suárez y dejó su celular en la casa, con los mensajes que le había enviado, y desde entonces no se supo nada de su paradero.