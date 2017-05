Asaltó a jubilado y como no encontró otra cosa, se llevó el televisor

Un hombre de de 78 años, que vive en la zona de San Vicente de Paul y Santa Rita de la ciudad de Gualeguaychú, se encontraba durmiendo en su casa, cuando escuchó algunos ruidos que lo despertaron y se puso en alerta. Eran las tres de la mañana y notó que alguien había entrado por lo que decidió levantarse pero no pudo hacer mucho más.



El delincuente lo apuntó, lo amenazó para que le entregara todo lo que tenía de valor. Finalmente, y al no encontrar nada, se terminó llevando el televisor.



El hecho, que sucedió en la madrugada del sábado, provocó indignación en el vecindario que no dudó en aportar datos que se sumaron a lo que contó la víctima, ya que el posible autor frecuenta un kiosco de la zona y es conocido en el lugar.



Este lunes se realizó un allanamiento en la zona de San Pantaleón al 300 y se trasladó a un joven con antecedentes que habría sido señalado como el autor del asalto. El mismo quedó a disposición de la fiscalía que investiga el robo calificado. (Radio Máxima)