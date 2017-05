Se conocieron "importantes datos" en la causa por muerte de Gabriel Insaurralde

El 26 de octubre de 2009, Gabriel Insaurralde de 41 años, por entonces locutor de Radio LT 14 fue hallado sin vida en el interior de un aljibe ubicado a poca distancia de su vivienda, en la zona Este de la ciudad de Paraná.El crimen no tiene detenidos ni sospechosos, y su familia no ha bajado los brazos en la búsqueda de justicia.A pesar del tiempo transcurrido, la causa comenzó a "moverse" ya que tiene una nueva jueza y un testigo brindó datos que son de importancia para la investigación, según contó aMaría Elena Insaurralde, hermana de Gabriel."La jueza Gabriela Garbarino está trabajando muy bien, con lo que puede y va encontrando", indicó. En el mes de octubre de 2009 y luego de que su hermano fuera hallado sin vida, solicitaron, sin respuestas, que se abran los mails y mensajes de texto, "y hoy nos encontramos que por el tiempo transcurrido, las cosas no se van encontrando"., agregó la mujer. En tal sentido, dio cuenta que se llamó al forense, "se le hicieron algunas preguntas y ofreció su gente, pero hace más de un año que lo estamos esperando".Respecto a la aparición y declaración de nuevos testigos, la hermana del locutor asesinado, contó que "están llamando gente que están aportando datos y aparecieron datos importantes.. Estaba muy asustado. Todo esto está en la causa, apareció, y gracias a Dios la gente está empezando a hablar".Estos datos reveladores aparecieron "este año", dijo María Elena y agregó que la jueza "va viendo que falta gente y la están llamando, como, despacio", remarcó.Finalmente, la mujer dijo que no tiene muchas esperanzas de que el caso se pueda resolver, "porque las pruebas no están, pero uno con lo que puede y tiene quiere llegar a la verdad, para tener un poco de paz.. Vamos a seguir en la lucha, y al menos vamos sabiendo qué fue pasando".