Vándalos ocasionaron destrozos en una escuela de Paraná

Malvivientes ocasionaron destrozos en la Escuela N° 200 "Soldados de Malvinas", ubicada en el barrio Paraná XVI de esta capital entrerriana."Entraron a la sala de maestros y abrieron los armarios de dos aulas, donde revisaron pero como no había cosas de importancia, no pudieron sustraer nada. Además intentaron entrar a la sala de Secretaría, de Dirección, de Computación pero está todo tan seguro que gracias a Dios no pudieron abrir", indicó a, la vicedirectora de la institución educativa, María Soledad Maidana.También sacaron todas las llaves de la sala de las ordenanzas para poder ingresar a las aulas. En las imágenes se observa el desorden que ocasionaron, incluso llegaron a arrojar pintura sobre los pizarrones.Debido a que la escuela no tiene si sereno ni sistema de alarmas, los vándalos actuaron con total tranquilidad. Utilizaron una sierra para cortar las rejas y así poder ingresar."Han sido chicos de la zona, y por los detalles, solo vinieron a hacer destrozos", lamentó la directiva. "Estamos muy tristes porque trabajamos mucho con los chicos para prepararlos para que sean ciudadanos, y que tomen conciencia para que crezcan de cierta manera que lamentablemente, no se ve hoy día en la sociedad", agregó.La matrícula escolar está compuesta por 700 alumnos distribuidos en dos turnos; los chicos provienen de los barrios San Agustín, Paraná XVI y aledaños.En otra oportunidad, desconocidos abrieron la sala de deportes y robaron pelotas y demás elementos de Educación Física.