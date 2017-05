Video muestra cómo golpearon y picanearon a una joven durante violento asalto

Dos encapuchados, uno con un revólver y otro con una picana, entraron a robar en un kiosco de la localidad de San José, en el departamento Colón. Golpearon, picanearon y amenazaron con arma de fuego a una joven mujer que atendía el negocio familiar.

Uno de los propietarios del local relató: "Este pasado martes 16, a la hora 23.45 aprox. nos ha tocado vivir una experiencia horrible en nuestro comercio; sólo invito a mirar este cortito video, acá las palabras están demás ya que ni siquiera encuentro descripción a este tipo de "lacras""."Junto a mi familia el ánimo no es el mejor. Estamos indignados, dolidos, con mucha impotencia y sobre todo ahora, para mirar hacia adelante y continuar, se hace presente el miedo. Como se puede ver a estos sujetos no sólo le fue suficiente realizar el atraco a mano armada, sino también golpeando, y más a una mujer", resaltó.Asimismo, hizo notar el uso de la "picana eléctrica y la violencia hacia la chica", al tiempo que cuestionó la información "a media" que brinda la Policía a la prensa."Me detengo a pensar cómo iba ser la reacción de estas "lacras" si en ese momento algo de su estrategia le fallaba o le salía mal, con un arma en su poder. Ya hace rato que hubo que empezar a abrir los ojos, lo importante es tal vez que nos empecemos a cuidar entre nosotros. Escribo esto con el fin de que se difunda, porque hoy nos pasó a nosotros pero ojalá que por este momento que pasó Carla no lo pase nadie", cierra uno de los propietarios del comercio afectado.