Golpe récord en la Patagonia: Robaron casi 300 vacas que valen $ 6 millones

"Creo que en la historia de la provincia nunca debe haber pasado un caso así, de esta magnitud, tan guarango y bizarro". Con bronca y también algo de resignación, así define el robo de 297 vacas el dueño de una estancia de Tierra del Fuego que se dedica a la producción ganadera hace más de 20 años. Hizo la denuncia pero hasta ahora la Policía no encontró pistas. Los ejemplares de raza Hereford que desaparecieron cuestan $ 6 millones.Jorge Sevillano, el propietario de las 21.900 hectáreas que ocupa la estancia Pirinaica en el municipio de Tolhuin, le contó a Clarín que empezó a notar el faltante de animales a fines de marzo, cuando se inició el arreo hacia los corrales del establecimiento desde los campos donde habían permanecido durante el verano, a unos 22 kilómetros de distancia."Acá los potreros pueden tener 4.000 hectáreas, con mucho monte. A ese sector habíamos mandado 600 de las 900 madres que tenemos, y cuando las juntamos faltaban prácticamente la mitad. A eso hay que agregarle una cantidad de terneros nacidos recientemente que todavía no estaban contabilizados ni marcados. Puede ser que te falten cinco o diez animales, que pueden haber muerto o quedar empantanados, pero nunca semejante cantidad", explicó.La persona a cargo del puesto "La Estrella", donde se había realizado la "veraneada", le dijo al dueño "no haber visto ni escuchado nada raro". Ante esto, el personal de la estancia se puso a recorrer los inmensos campos en busca del ganado que desapareció. Sin éxito."Primero ultimé la posibilidad de que estuviera adentro de mi 'casa'. Recién después formalicé la denuncia, lo hice el sábado de la semana pasada", señaló Sevillano. Y agregó que ante el caso, la Policía de Tolhuin armó la patrulla rural y convocó a un grupo de 10 personas de otras fuerzas. Iniciaron los rastreos el miércoles. "Hoy me junté con los que salieron a recorrer los campos lindantes y hasta ahora no encontraron nada", puntualizó.El productor ganadero maneja sólo una hipótesis: "Entraron a nuestros campos y se llevaron las vacas directamente en arreo. Pegadas a la estancia tenemos tierras fiscales que nadie controla"."La Policía Rural está prácticamente desarticulada. Acá el Estado no responde ante nada", critica. Tampoco encontró colaboración en el intendente de Tolhuin, Claudio Queno (FPV), quien no atendió a su esposa cuando fue a plantear la situación.Aunque con este panorama se muestra escéptico, no da por perdidas la totalidad de las cabezas. "Cada tanto pueden ir faenando animales para vender carne en negro en Tolhuin, donde no hay matadero y viven unos 10 mil habitantes, pero considero que gran parte del ganado debe estar todavía en pie. Y en el supuesto caso de que les borren las marcas de nuestro establecimiento, hay cuestiones que no pueden ocultar, porque nosotros hacemos genética de esta raza hace 20 años. En la zona donde estarían tampoco pueden tener un rodeo entero sin que el animal busque la querencia en este momento del año", dice.A Sevillano el año pasado le habían faenado tres corderos en la puerta de la estancia, pero los responsables "entraron por una puerta y salieron por la otra" porque no les encontraron el arma que habían usado para matarlos, recuerda, y marca como ejemplo de impunidad que "cuando empezás a escarbar los nombres de los sospechosos se repiten en el tiempo".Ahora, ante la desaparición millonaria de vacunos, no le quedan dudas: "En esta situación a los muchachos se les fue la mano y no se dieron cuenta de la cantidad de vacas". Fuente: (Clarín).-