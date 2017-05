Adolescente en moto chocó con patrullero y resultó con lesiones graves

Dos veces al hospital

Un chico de 15 años que se trasladaba en moto, chocó con un patrullero en Martinez, entre Urquiza y Gervasio Mendez de Gualeguaychú, y sufrió lesiones graves.El adolescente, conducía una moto de 110 cc, no llevaba casco colocado y carecía de toda documentación. Se cruzó al carril contrario y chocó de frente con la patrulla de la Sexta.El móvil S 930, de Comisaría Sexta realizaba recorrida preventiva por la zona en dirección sur-norte, cuando de manera imprevista, un motociclista que transitaba en sentido contrario, se cruza de carril impactando la parte delantera derecha del móvil policial, perdiendo el equilibrio y cayendo sobre la cinta asfáltica.El joven llevaba el casco colgando del manubrio de la moto y no poseía documentación alguna de la moto Zanella ZB, de color negro, sin patente.El herido fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, mientras el personal de Tránsito municipal intervino para labrar el acta de comprobación infracción a Ley Nacional Nº 24.449, como así también a la retención de la moto por carecer de la documentación correspondiente, (falta Registro, Seguro, Tarjeta Verde).El chico fue trasladado al hospital y tras realizarle una radiografía, recibió el diagnóstico de lesiones leves y se retiró con su madre que ya estaba presente en el lugar. Una hora después del accidente, el adolescente regresó con su mamá, manifestando fuertes dolores en todo el cuerpo y lesiones que no habrían sido constatadas en la primera atención.Respecto al menor, luego de recibir la segunda asistencia médica, se determinó que tenía lesiones graves como fractura de húmero y clavícula, importantes cortes en sus piernas con suturas, quedó internado en el Hospital Centenario donde se evalúa su estado y otros estudios complementarios.consultó también a la mamá del adolescente quien respondió que "no quería hablar del tema y que iba a realizar una denuncia al patrullero que lo atropelló".