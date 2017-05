Dos muertos y un herido de gravedad en trágico accidente sobre Ruta 12

Un Renault Logan que transitaba desde Buenos Aires a Entre Ríos despistó en la Ruta 12 hacia el carril contrario e impactó de frente con una Ford Ranger. Dos de los ocupantes del Logan murieron y el conductor fue trasladado a Gualeguaychú en grave estado.Ocurrió este sábado por la tarde en el kilómetro 158 de la Ruta 12. Un Renault Logan que transitaba desde Buenos Aires hacia Entre Ríos se habría despistado a causa de un espejo de agua y el vehículo se descontroló hacia el medio de la autovía.En sentido contrario transitaba una Ford Ranger en la que circulaba un matrimonio oriundo de Buenos Aires, que viajaba con su bebé de tres meses. El hombre no pudo hacer nada para evitar el impacto con el Logan, que cruzó todo el cantero central de la autopista y se atravesó en su camino.Producto del violento impacto murieron dos pasajeros del Logan, de más de 80 años ambos, y el conductor de 60 años fue rescatado en muy grave estado y trasladado al Hospital Centenario. La mujer que viajaba en la camioneta también fue llevada en ambulancia al nosocomio de Gualeguaychú, pero sus lesiones no revestirían gravedad. Su esposo y el bebé no sufrieron heridas.