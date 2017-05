Una mujer fue golpeada y encerrada cinco días con sus hijos

Foto: Archivo

El dramático caso de violencia de género fue denunciado al 911

por una joven llamada Soledad, de 25 años.



De acuerdo a su relato, a su hermana, Ayelén de 23 años, la

tenían encerrada y golpeada desde el día lunes en la casa de su ex

pareja junto a sus tres pequeños hijos.



Según su relato, en las horas previas, había recibido un

llamado de su hermana, pidiendo que la vaya a buscar con la

policía porque su ex pareja no la dejaba salir de la casa y

la había agredido físicamente varias veces desde el día lunes 15

de mayo al mediodía.



En el momento en que los policías del Comando Radioeléctrico

arribaron a la vivienda señalada, el denunciado, identificado como

Alexis Damián A. escapó por los fondos.



Los efectivos pudieron comprobar que la joven en verdad estaba

lesionada y junto a ella estaban los niños, de seis y dos años y

una beba de cuatro semanas de vida.



Se trasladó el procedimiento a la seccional 18ª, que interviene

por jurisdicción.

NA