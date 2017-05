Policía mató a joven: Quieren "que pase todo el tiempo posible en la cárcel"

Luis es el padre del joven asesinado con el disparo de un arma reglamentaria efectuado por el policía José Chapay, en la esquina de Lieberman y La Pampa. Contó que el abogado Martín Jauregui "nos informó que le otorgaron la prisión domiciliaria porque el fiscal y el juez entendieron que no hay riesgo de fuga. Son cosas que no entiendo lo que quiero es que pague por lo que hizo", explicó.



¿Cómo lo mató?



Sostuvo que el efectivo de la Policía de Entre Ríos "se hace cargo de la muerte de Franco y podría pedir un juicio abreviado. Lo que admitió es que Franco supuestamente le dijo que tenía montada el arma, él saca el arma y, en vez de apuntarla para, abajo le apunta a la panza y es ahí donde mató a mi hijo. Eso fue lo que admitió", afirmó.



Aclaró que "no sabemos si dijo que jugaba con el arma, eso no corresponde para un funcionario policial, él pide a Franco que lo tape para que no lo vea la gente, eran las ocho de la noche y le disparó a la panza", supo Diario El Sol.



"Actuó con impericia"



En el mecanismo judicial del juicio abreviado el imputado reconoce su participación, asumiendo su culpabilidad y acepta o negocia la pena que en la mayoría de los casos son beneficiosas para el imputado al asumir su culpa y dar celeridad al proceso.



Luis opinó que "el juicio abreviado se da porque están todas las pruebas y él dice que nunca tuvo intención de matarlo. No sé, yo no estoy conforme, lo que quiero es que esté todo el tiempo posible en una cárcel sin beneficios, si fue un error no sé, él lo mató y punto", sentenció.



"Si voy en contra mano en un auto sin frenos, yo sé lo que puede pasar, esto es lo mismo, él actuó con impericia y mató a mi hijo", concluyó.