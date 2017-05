Una mujer subió a limpiar el techo y se cayó: Se golpeó la cabeza contra el piso

Un accidente ocurrió este viernes en horas de la tarde en zona del kilómetro 5 y 1/2, de Paraná.



Según se informó a Elonce TV, una mujer de 63 años llamada Teresa, subió al techo de su casa para limpiarlo y se cayó. Fue inmediatamente trasladada al Hospital San Martín porque su cabeza golpeó contra el piso.



Ramón Díaz, vecino, contó que "me mandó a llevar unas paltas a una señora y cuando volví encontré a los perros jugando con un tarrito con broches y ella arriba del techo. Cuando me acerco comenzó a bajarse, erró el pie y se cayó fuertemente".



En ese sentido, manifestó que "fue un accidente. Se golpeó muy fuerte la cabeza contra el piso y la senté porque se ahogaba con la sangre. Luego llamé a los vecinos para que me ayuden. Cayó de cerca de tres metros".



En el lugar se hizo presente la ambulancia y la Policía.