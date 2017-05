Fue llevado a Federal el acusado de abusar de una niña en la cárcel

Policiales Mondragón puso a disposición su renuncia al frente del Servicio Penitenciario

Es de máxima alerta la situación en el penal de Paraná y de Federal, por el caso que se investiga los abusos de dos niñas por parte del preso condenado por violaciones Alberto Ramón Sueldo.Las autoridades del Servicio Penitenciario, como del Juzgado de Ejecución de Penas, están monitoreando la situación a fin de que no se desmadre, porque cómo se recordará, las víctimas son hijas biológicas de un preso sentenciado por homicidio que está alojado en la Unidad Penal de Paraná.UNO conoció que, la semana pasada, en medio de la causa judicial, el padre de las dos criaturas habría intentado, junto a otros compañeros de pabellón "ajusticiarlo" por mano propia.Este preso, que había hecho un planteo por escrito para que su expareja no llevara a sus hijos a realizar visitas familiares al nuevo novio, Alberto Sueldo, presumía que algo malo le podría pasar en el pabellón de violadores de la cárcel de Paraná.Los penitenciarios escucharon dentro de los pabellones que se estaba preparando una especie de guerra de sectores. Los que estaban del lado de Sueldo -otros violadores-, y los que defendían el enojo y malestar del padre biológico, todos condenados por homicidios.En los códigos carceleros no se acepta, y es una mojada de oreja que no se tolera el de "robarle la mujer a otro interno, y mucho menos violarle los hijos", admitió a UNO, una autoridad de la cárcel de Paraná.Si bien resaltó que se está atento para prevenir estos hechos, los encuentros pactados dentro del penal se dan, como también las emboscadas. "Por ello es que el personal estará más atento que nunca", se resaltó a UNO.Se conoció que en el penal de máxima seguridad de Federal, Sueldo fue llevado para preservarlo físicamente frente a la amenaza de muerte del padre de las dos criaturas víctimas de los abusos.En su nueva cárcel fue derivado al pabellón de los violadores, compuesto por una sala grande con 16 camas y cuchetas, teniendo de vecino, a Sebastián Wagner, el confeso autor del femicidio de Micaela García.Este pabellón se encuentra con custodia permanente interna con el fin de evitar situaciones violentas o intentos de abusos entre los propios internos. De allí que hay las 24 horas presencia activa y efectiva de celadores que controlan todos los movimientos, siendo preservado el momento de ir a los baños. (UNO)