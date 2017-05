Gracias a datos certeros, denunciarán a mecheras que robaron en una tienda

Cambios en las modalidades de atención

Los propietarios de una tienda ubicada en calle Álvarez Condarco al 2000 de la ciudad de Paraná, difundieron un video donde se ve claramente el accionar de dos mecheras que sustraen varias prendas de vestir mientras simulan ver otras ropas. Gracias a la amplia repercusión que tuvo la publicación, lograron obtener datos certeros sobre las delincuentes y las denunciarán para que sean investigadas.", confirmó a, Marcela, responsable de Tienda Narella., sentenció ya que según comentó, "a raíz de la difusión del video, continuamente recibimos datos, tanto de comerciantes como de gente que las conoce porqueporque es el único modo que tenemos para cuidarnos entre nosotros mismos", argumentó, al tiempo que comentó que tras la decisión que tomaron, recibieron total apoyo por parte de las clientas. "Es la tienda del barrio", acotó al respecto."No cansan de sorprendernos estas imágenes y", indicó la comerciante.Sobre la mercadería robada, confirmó que se trató de 11 calzas, tres jeans y demás prendas de vestir. "Es una pérdida económica muy grande porque recién estamos creciendo y teniendo gran difusión en Paraná por las redes sociales. Es una falta importante", subrayó la comerciante.Al consultarle a Marcela por qué decidieron instalar un sistema de monitoreo en el comercio, ésta justificó que fue por "cuestiones de seguridad, porque"., aseguró."Somos de atender con total confianza, no somos de andar detrás de la persona, sino que la dejamos que miren tranquilas y elijan. Lo que queremos es darle comodidad a las clientas, que mire lo que le guste y se pruebe", comentó Marcela. Pero según adelantó:, cosas que no las hacíamos porque teníamos total confianza".Finalmente, agradecieron a todos los que constantemente pasaron datos, fueron muchos los llamados, "para que terminemos un poquito con el tema de la inseguridad"."Si no nos cuidamos entre nosotros, no avanzamos y lamentablemente, estamos cada vez peor", cerró.