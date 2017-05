Agredió a su ex pareja, lastimó al novio de la hija e hirió a la ex cuñada

Personal policial dependiente de Comisaria Primera acudió al llamado de auxilio de una mujer de 33 años de edad, la cual estaba siendo agredida por su ex pareja.



Los uniformados se hicieron presentes en un a propiedad ubicada detrás del paredón del cementerio municipal de la capital entrerriana. Allí aprehendieron a un joven de 22 años de edad, quien había agredido a su ex pareja, como así también de un piedrazo lastimó al novio de su hija.



Además, se supo que momentos antes el arrestado había agredido físicamente a su ex cuñada, a la cual con una cuchilla la amenazó y en el forcejeo la mujer terminó con un corte entre dos dedos de la mano, sin revestir gravedad.



La Fiscalía en turno dispuso que el agresor sea trasladado a la Alcaidía de Tribunales, lugar donde quedó alojado a disposición de la magistratura interviniente.