Sobreseyeron a conductor que arrolló a hombre que estaba malherido en la ruta

Foto: Ortíz junto a sus abogados Crédito: El Diario

El juez de Garantías Nº 4 Mauricio Mayer decidió dictar el sobreseimiento de Horacio Gabriel Ortíz, alias Caco, de 42 años, que compareció acusado del delito de Homicidio culposo por la muerte de Cristian Hernán Iriondo, que falleció el 17 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23, en ruta nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 458, antes de llegar a la escuela Almafuerte.



El juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Santiago Brugo y los defensores Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, que coincidieron en solicitar el sobreseimiento de Ortíz, desestimando el requerimiento del querellante Emiliano Rodríguez, que consideró apresurado el sobreseimiento del imputado.



Mayer entendió que cabía liberar a Ortíz de la persecución penal porque "por las probanzas y al no haber una línea investigativa alternativa que tenga probabilidades de éxito, corresponde dictar el sobreseimiento".



El juez hizo lugar a los alegatos de Fiscalía y defensa, que explicaron que Ortíz se encontró sorprendido por un accidente previo, protagonizado por el Volkswagen Fox en el que iba Iriondo, que por circunstancias que no se pudieron determinar perdió el control del auto, derrapó sobre la calzada, despistó chocando contra dos portentosos árboles, retornó a la ruta invadiendo el carril contrario, circunstancia en la que salió despedido hacia la cinta asfáltica, quedando en el carril contrario, por el que se desplazaba Ortíz en un BMW 120d Active, a velocidad autorizada y sin transgredir la normativa de la Ley Nacional de Tránsito.



En este sentido, se destacó que Ortíz dio negativo a los análisis de sangre y orina para determinar la presencia de alcohol y estupefacientes, como así también se señaló que el auto que conducía estaba en condiciones óptimas.



Tanto el fiscal como los defensores coincidieron en que Ortíz no aumentó el riesgo permitido que prevé la ley al regular la conducción de vehículos.



En este sentido, Brugo enmarcó el hecho "como una fatalidad", un hecho "atípico", por lo que es "imposible" atribuírselo al acusado.

Incluso evaluó que aún trasladándose a alta velocidad, por la mecánica del accidente, no se le podría haber atribuido a Ortíz que hubiese aumentado el riesgo permitido.



Por su parte, la defensa resaltó que ya no quedaba nada más para investigar ni prueba para producir.



La querella consideró que sí había cuestiones para profundizar, pero al ser interrogada por el juez para que especifique qué cuestiones deberían ser investigadas, no pudo puntualizarlas y se limitó a sostener su oposición.



Causa de la muerte

Según se pudo establecer por las pericias realizadas en el lugar del accidente, Ortíz alcanzó a maniobrar para eludir el VW Fox que quedó dando giros en la ruta, pasando entre medio del rodado y de Iriondo, al que no vio tirado en la calzada.



Así, rozó al auto y arrolló al malherido conductor. En este sentido, no se pudo determinar si la causa de la muerte de Iriondo fue por el primer y violento choque o por la colisión del BMW.