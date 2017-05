Hicieron inspección ocular de caso en que policía fue herido de un disparo

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

En abril del 2016, Ariel Villaverde, un efectivo de la Policía de Entre Ríos resultó herido de gravedad en la intersección de calles Don Bosco y José Mármol de Paraná. Sucedió cuando, junto a Daniel Abrego, perseguían a dos personas que se trasladaban en la moto que fue robada a la novia de uno de los funcionarios policiales.



Por el hecho, detuvieron a los implicados, de 23 y 20 años, de apellidos Ríos y Garcilazo. Ambos tenían antecedentes.



Se supo que Garcilazo, el principal responsable, fue condenado en un juicio abreviado. En tanto, Ríos asegura que es inocente y por eso continúan las investigaciones. Este miércoles por la noche se realizó una reconstrucción del caso.



El Dr. Marciano Martínez, explicó a Elonce TV que "mi defendido no fue autor de ningún hecho. Hicimos el recorrido que hicieron en moto y vamos a determinar qué fue lo que pasó, porque él estaba en la casa de la madre, no se fugó y ahí lo detuvieron".



En ese sentido, manifestó que "los policías andaban en un auto que no tiene ninguna identificación policial, sin patente y ellos andaban de civil. Actuaron muy mal, quisieron atropellar a mi defendido y casi lo matan. Él se fue y después volvió porque quería ver a la madre".



Ríos está excarcelado. "Está trabajando, siempre trabajó, vino de Buenos Aires una semana antes del hecho. Fue una mala suerte porque la madre tenía el auto roto y por eso andaban en la moto de un amigo, luego ocurrió el hecho", agregó. Elonce.com