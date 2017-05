Mercedes Chagas estaría en un taller textil pero su familia descree el dato

Familiares de Mercedes Itatí Chagas, la mujer de 27 años que es intensamente buscada desde el martes pasado en Concordia, se manifestaron anoche frente a la Jefatura policial para exigir que avances en la investigación para dar con su paradero.el programa que se emite por

La pista del taller textil

Familiares desconfían y exigen respuestas

"El marido nos contó que tuvieron una discusión leve, pero él dice que no fue determinante para que se vaya. Porque ella salió a despejarse a la casa de mi papá, fue a cocinarle al mediodía y supuestamente regresó a la casa pero nunca volvió", lamentó el hombre.Durante la manifestación, el comisario Marcelo Den Dauw les reveló que mantuvo una comunicación con la hermana de una mujer Carolina Acosta que habría viajado con ella. "La hermana de Acosta se comunicó y dijo que supuestamente está en una fábrica textil de Lomas de Zamora en la jurisdicción de la comisaría décima de Ingeniero Budge. En estos momentos personal de la policía provincia de Buenos Aires la está buscando, tanto a Mercedes Chagas como a Carolina Acosta", expresó el comisario."Lo que tenemos como información es que sería un taller textil regenteado o comandado por una persona de origen boliviano; es todo lo que tenemos nosotros. Agilizamos todo y ella estaría bien", dijo Den Dauw. "Ella es mayor de edad y si quiere estar en compañía de otra persona, se deja plasmado que está por su propia voluntad y ni siquiera es necesario trasladarla", agregó el jefe policial.Sin embargo, esos datos no convencieron a los familiares de Chagas y se mostraron disconformes con el accionar policial."El jefe nos dijo que según las hipótesis podría están en Lomas de Zamora pero no sabemos si por voluntad propia, bajo amenaza o por un caso de trata, porque hoy en día no podemos quedarnos tranquilos con las cosas que están pasando", se justificó el hermano de Mercedes.La mujer es madre de una nena de 8 años y un varón de 3. "Mi hermana era una madraza, no los dejaba ni cinco segundos solos. Así que no creo que se haya ido por voluntad propia a Buenos Aires", subrayó. "Los chicos viven llorando, se la pasan preguntado por ella durante todo el día. Es preocupante"."El jefe de la Departamental de Policía de Concordia nos dijo que están involucrados en el tema pero a partir del lunes empezaron a moverse porque a nosotros como hermanos, recién el domingo nos tomaron la denuncia, siendo que a la comisaría primera, el viernes nos empezamos a mover para que nos tomen declaraciones", argumentó el hermano de la mujer buscada.Según ellos denuncian, la Policía comenzó la búsqueda a partir del lunes, cuando llegó la notificación de Fiscalía.Mercedes Itati Chagas de 27 años, tiene 1,65 de estatura, es morocha, de cabellos largos oscuro, lacios y rubios en las puntas, de ojos marrones, posee una lunar visible en el pecho. Al momento de su desaparición vestía un yogins negro y una campera gris. "Se fue con lo puesto, así que no sabemos cómo estará vestida después de una semana", acotó su hermano al respecto.La causa por el pedido de paradero está en manos del fiscal en turno Dr. José Arias.