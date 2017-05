Crimen de dos hermanitos: "No hay suficientes pruebas" para determinar el autor

El fiscal Darío Osinaga, que investiga el crimen de dos hermanitos de uno y cuatro años en la localidad jujeña de Huacalera, aseguró que por el momento "no hay suficientes pruebas" para determinar quien fue el responsable del hecho, en tanto que los padres de los menores continuaban demorados.A la espera que se realice la autopsia en el cuerpo de los menores, el fiscal confirmó que los primeros exámenes revelaron que murieron ahorcados.Osinaga señaló que los padres de los menores permanecían demorados, en el caso de la madre, una joven de 23 años embarazada de seis meses, internada y bajo el efecto de tranquilizantes, en el Hospital de Tilcara."No podemos decir quiénes son los autores del hecho, no tenemos suficientes pruebas", expresó el fiscal al sitio Somosjujuy, aunque reconoció que tiene que ser cauto en la información "para no entorpecer la investigación en curso".El doble crimen, que según reconoció el propio fiscal "golpea a la sociedad", fue descubierto alrededor de las 2:00 de la madrugada de este martes cuando la madre de los pequeños, Silvia Galián, llamó al Hospital "Salvador Mazza", de Tilcara, para pedir ayuda porque se había desmayado y al despertarse se dio cuenta que sus hijos "no reaccionaban".La mujer aseguró que se había desmayado luego de discutir con el padre de los pequeños, Antonio Vilte, de 25 años, de quien se encontraba actualmente separada, unas horas antes.La Policía se presentó en la casa de familiares de Vilte y se lo llevó demorado, mientras se constató que se encontraba alcoholizado.Si bien la mujer dijo que se desmayó en medio de la pelea con su expareja cuando la golpeaba, trascendió que el hombre abandonó la vivienda cerca de las 19:00 del lunes.También se supo en forma extraoficial que testimonios señalaban que la joven atravesaba el embarazo en medio de una situación de depresión por su panorama personal.