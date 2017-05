Foto: Acusan a disc-jockey de violar a joven que conoció en una fiesta privada Crédito: El Sol

El hecho habría ocurrido el pasado 1 de mayo en Concordia. Liliana, la madre de la jovencita abusada, decidió dar a conocer el hecho, a través de los medios de comunicación ante la falta de celeridad en la causa.



De acuerdo al relato de la mujer, todo pasó cuando su hija concurrió en compañía de su hermana de 22 años a una fiesta privada que se realizaba en una vivienda ubicada en las inmediaciones de avenida San Lorenzo y Misiones.



"Mis hijas fueron invitadas por una pareja de amigos a ese lugar donde se hacía una fiesta electrónica, llamada "after". Allí conoció a este sujeto mayor de edad, que era el Disc Jockey del evento, después de tomar algo con mi hija le pidió que la acompañe a comprar jugo de naranja. Ella fue porque solo era ir hasta un kiosco", empezó contando la madre.



Relató que luego la situación se fue de las manos para su hija, debido a que no podía defender del manoseo al que estaba siendo sometida. Luego la llevó a un lugar que la joven no pudo precisar y "la violó en el interior de un vehículo", indicó a diario El Sol.



A partir de ahí, siempre según la madre, él la abandonó en la esquina de la casa y cuando la llevó hasta el Hospital Masvernat, por la hemorragia que sufría, no cumplieron con el protocolo como corresponde.