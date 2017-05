Pareja compraba electrodomésticos con documentación apócrifa: fueron detenidos

La aprehensión se produjo luego de que un hombre y una mujer realizaran "una compra por aproximadamente 150 mil pesos, con documentación apócrifa", contó a, el comisario General Fabio Jurajuría, director de Investigaciones de la Policía. Los detuvieron "en las puertas" de un local comercial de calle Buenos Aires.Estas personas "presentaban documentación apócrifa de Ingresos Brutos, monotributo. Sacaban a crédito por montos muy grandes y no pagaban. No es la primera vez que lo hacían, ya en otro local cometieron el mismo hecho", aseguró Jurajuría."Cuando querían cobrar, no encontraban a estas personas", acotó.Por orden del fiscal quedarán detenidas, manifestó.Tendrían domicilio en Paraná.El procedimiento estuvo a cargo de personal de Investigaciones y de Delitos Económicos.