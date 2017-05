Solicitaron prisión condicional para el "jardinero" Barreiro

El fiscal Alejandro Cánepa solicitó lapara Roberto Barreiro, empresario del transporte y turismo, conocido en los medios de comunicación como "el jardinero de los Kirchner".El funcionario lo considera responsable del delito de. Se le atribuye haber ocultado su condición de funcionario del Ministerio de Cultura y Comunicación a la hora de tramitar la incorporación al registro de proveedores del Estado a una empresa de transporte de su propiedad con la que ganó una licitación del Ministerio de Turismo y cobró 220.000 pesos por llevar alumnos entrerrianos a Tecnópolis.En la víspera, durante su declaración, el imputado negó que supiera que lo habían designado como coordinador de Relaciones institucionales del Ministerio de Cultura y Comunicación entrerriano, al momento de firmar una declaración jurada para acceder a una licitación del Ministerio de Turismo de la provincia."Soy político, no lo voy a negar. Soy peronista y milito dentro del Frente para la Victoria, durante 24 años lo he hecho y lo seguiré haciendo porque el peronismo me dio todas las posibilidades para ser lo que soy, porque pude estudiar, por un contexto social del cual me siento orgulloso de serlo", comenzó su defensa durante la víspera ante el juez Correccional Nº 1 de Paraná, Pablo Vírgala."Me siento totalmente triste", subrayó. Barreiro calificó al proceso como "una falacia". También dijo estar "muy triste ante esta injusticia" y advirtió que vive "una persecución política"."Si yo fuese Juan de los Palotes, alguien se hubiese preocupado -se preguntó- pero como vengo de una carga política, se preocuparon".En la oportunidad, el empresario desmintió ser funcionario público. "A mí nunca se me dijo absolutamente nada, no pedí ninguna función y no estoy notificado de ningún tipo de decreto. Participé de una licitación libre sin ningún peso político", subrayó.