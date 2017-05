Seguirá en la cárcel el "abuelo narco" que violó prisión domiciliaria

El narcotraficante Alfredo Oscar Wagner, quien hace unos meses fue noticia porque se comprobó que había violado la prisión domiciliaria para concurrir a una fiesta patronal en un salón parroquial, ahora vuelve a escena porque solicitó las salidas transitorias por haber cumplido los dos tercios de su condena. Desde que en septiembre del año pasado le revocaron la prisión domiciliaria está alojado en la cárcel de Paraná y, según los informes elaborados por los peritos del Servicio Penitenciario, su adaptación no ha sido de la mejor forma.



. La jueza Noemí Berros decidió rechazar el pedido de salidas transitorias socio-familiares que efectuó Wagner, tras analizar tres informes de equipos técnicos que lo desaconsejaban.



En primer lugar, el equipo técnico elaboró un Estudio Técnico Criminológico en que consignó que Wagner "no cuenta con un responsable que ejerza su tuición en el usufructo del régimen de salidas transitorias", ello a pesar de que ofreció permanecer en la casa de su hermano en el período fuera de la cárcel. También consignó que Wagner "no ha logrado subjetivizar los delitos cometidos que le permitan posicionarse desde un nuevo lugar frente a su desenvolvimiento en el medio social libre".



En segundo lugar, se apoyó la jueza en el informe del Consejo Correccional emitió "opinión desfavorable a la solicitud de incorporación en el régimen de salidas transitorias" porque a pesar de que ha comenzado a cursar estudios en la cárcel, "no realiza labores dentro de la unidad penal", lo que le ha valido una calificación de "Conducta Buena (5)" y "Concepto Bueno (5)".



En tercer lugar, el propio director de la cárcel resolvió "desestimar la solicitud de incorporación al período de prueba" de Wagner.

Con estos elementos en la mano, el fiscal José Ignacio Candioti se opuso a que Wagner reciba el beneficio de las salidas transitorias; y también lo hizo la jueza Berros.



En su argumentación, la magistrada explicó que "es irrefutable que Wagner tiene cumplido el recaudo temporal" y "no registra causa abierta en que se interese su detención". Pero advirtió que "no alcanza los guarismos calificatorios requeridos por la norma para acceder al beneficio interesado", es decir, "no posee la conducta ejemplar ni el concepto Muy Bueno 7", concluyó.



Jefe de una banda

Wagner había sido condenado el 8 de julio del año pasado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión, luego de que se constatara que tenía a su cargo una cocina de cocaína en un campo ubicado a la vera de la ruta provincial 20, entre Urdinarrain y Basavilbaso. De acuerdo con la acusación, la droga que se producía en el campo de Wagner era vendida por Rubén Colins, que también fue condenado por el tribunal oral.



En aquel momento, en octubre 2014, se descubrió en el campo de Wagner una verdadera cocina de producción de cocaína: tres prensas hidráulicas, cilindros para armas las tizas, caloventores para el secado de la pasta base, hornos eléctricos, precursores químicos, sustancias de corte (lactosa, dipirona, creatina) y licuadoras con restos de clorhidrato de cocaína.



Sin embargo, lejos de quedar desactivado, Wagner continuó manejando una red dedicada a la venta de drogas al menudeo en distintas localidades de la costa del río Uruguay. Los datos que derivaron en una decena de allanamientos realizados el 21 de julio pasado surgieron de distintas pistas que la Justicia y la Policía siguieron tras la primera detención del jefe narco. Estas líneas de investigación, incluso, llegaron a constatar el rol que tenían en la organización un interno de la cárcel de Concepción del Uruguay.



Si bien no se halló una gran cantidad de droga, los investigadores encontraron pruebas claves que probarían que Wagner continuaba dedicándose a la comercialización de estupefacientes, como balanzas con restos de cocaína, recortes de nailon para el armado de los denominados "cebollines", teléfonos celulares, una prensa, armas de fuego, municiones y una importante suma de dinero.



Este paquete se completa ahora con el impacto que significa la fotografía de Wagner violando el arresto domiciliario, al participar de una fiesta en un salón municipal.



Cocaína en Gilbert

Wagner tiene 71 años y está purgando una condena de cuatro años y seis meses de prisión que le impuso el tribunal oral el 8 de julio pasado por administrar una cocina de cocaína en un campo de su propiedad ubicado sobre la ruta provincial 20, en Gilbert, departamento Uruguay, que se descubrió en el año 2014.

Fuente: El Diario