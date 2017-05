Incendio en Bajada Grande: "Me dijo que me quedaban tres días de vida"

Policiales Asisten a familia que perdió todo y confirman que el incendio fue intencional

"Estábamos durmiendo cuando sentimos el fuego. La nena se estaba ahogando y cuando me desperté, vi el fuego en el techo, sobre la puerta y la ventana", rememoró anteel programa que se emite por, Yanina Maciel, la mujer madre de seis pequeños niños que fue víctima del incendio a su precaria vivienda."A mi hijo más chico, si no fuera por el (por su actual pareja) le cae fuego en la cabeza", agregó. "Mi mamá estuvo muy mal, la llevaron casi muerta al hospital ya no daba más porque perdió todo, ella es la que más sufre por todo esto".La mujer apuntó como responsable del siniestro, directamente a su ex pareja.. Él tiró nafta sobre la ventana y anda armado", aseguró.

"Si me tiene que matar, él lo va a hacer"

En la oportunidad, Maciel reveló que ya había sido amenazada por este sujeto., subrayó. "Amenazó a mi hijo Axel, y a mí me dijo que me quedaban tres días de vida para morirme", agregó.La mujer imploró por la detención del sujeto. "Ojalá que hagan algo con él porque con ese no se puede vivir; si anda suelto y yo vuelvo al barrio, me va a matar", alertó.

"Si llego a pisar el barrio, él me va a matar"

Asistencia

El presunto responsable sigue libre

Para la víctima, contar con custodia policial no "serviría de nada". "Lo que yo quiero es que este tipo esté adentro porque con él no se puede vivir", subrayó."Quiero que pague por lo que me hizo a mí y a mi familia", suplicó. "Que hagan algo porque el ya amenazó y lo va a hacer", sentenció."Yo quiero el bien de mi familia, que ellos estén bien, pero a mi casa ya no puedo volver", dijo. Maciel tiente seis hijos de 1 año y cuatro meses, 3, 4, 5, 7 y 10 años. En la precaria casilla vivía junto a su madre, quien también perdió todo a causa del incendio intencional."Perdimos todo, no nos quedó nada, los chicos descalzos", lamentó.Según se indicó a, la familia es asistida por las áreas correspondientes del Municipio y de la Provincia, y con la mano de obra de integrantes de la Comisión Vecinal, pronto les levantarán una nueva vivienda.Por el momento, la mujer y su actual pareja, Roberto, se encuentran en la sede de la comisión de la vecinal de Bajada Grande. Los interesados en colaborar con ropa para niños y mujer, muebles, colchones y útiles escolares pueden acercarse a calle Estrada 3600 o comunicarse con María de los Ángeles al (0343) 154613190.Desde la vecinal agradecieron a todas las familias que se acercaron a colaborar."Los chicos buscaban sus útiles entre todo lo que estaba quemado, cada uno buscaba sus cosas. Esto que pasó es algo que los va a marcar", lamentó la presidenta de la vecina, María de Los Ángeles. "Que una persona llegue a hacer esto es un grave problema y esperemos que se tomen las medidas", exigió."Hay que entender que la persona puede estar identificada o denunciada pero hay un código de procedimiento que cumplimentar, en este caso, reunir las pericias que aporten Bomberos Zapadores, y eso lleva su tiempo, elementos en los que se basa el fiscal para emitir un dictamen", confirmó el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Mario Antoniow."La denuncia tiene que quedar firme, fundada y probada para que en definitiva, la Justicia pueda actuar", subrayó el comisario.Cuando se lo consultó a Antoniow por el proceder de la Justicia y la Policía ante las nuevas amenazas que recibió la mujer, éste indicó: "Si ha seguido habiendo amenazas, que se acerque a la comisaría y denuncie nuevamente esa amenaza para que la Fiscalía, con esos argumentos, disponga una custodia, una recorrida regular por el domicilio, o la asignación del botón antipánico".