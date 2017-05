Asisten a familia que perdió todo y confirman que el incendio fue intencional

Un lamentable hecho ocurrió este domingo alrededor de las 7 en calles Procesión Náutica y Baxada del Paraná, en Bajada Grande. Una casa quedó destruida por las llamas, explotó una garrafa y los ocupantes de la vivienda salvaron milagrosamente sus vidas.Desde los Bomberos Zapadores se confirmó que el hecho fue intencional, ya que "alguien arrojó algo desde el exterior de la casa y se usó un acelerante de la combustión, que podría haber sido nafta". Sospechan que el ataque podría haber sido provocado por el padre de sus hijos, quién ya no vive más con Yanina Maciel, la moradora de la vivienda., indicó el secretario de Medios del municipio, José Escobar, estimó que "en tres o cuatro días, con la mano de obra de integrantes de la Comisión Vecinal, van a tener su casa levantada. Va a ser algo precario, pero es un techo para que puedan vivir, en el mismo lugar que estaban antes".Precisó al respecto que al trabajo "lo está haciendo la secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, a cargo de Candela Carminio, en coordinación con un área del Gobierno de Entre Ríos"."Se les acercó ropa, frazadas y mercadería. Es una situación terrible, pero están a resguardo. No quedaron desamparados", completó Escobar.Cabe recordar que el fuego se inició cuando Yanina Maciel, sus cuatro hijos de3, 4. 6 y 7 años, junto con la pareja de la mujer se hallaban durmiendo en la vivienda.Escucharon una explosión, "se levantaron rápido, abrieron la puerta para salir y vieron que estaba prendida fuego entera. Los mayores volvieron a ingresar, agarraron los niños y, entre el fuego, los sacaron", precisaron desde Bomberos. Las hipótesis apuntan a que el padre de los niños y ex pareja de Maciel podría ser el responsable del incendio que por poco termina en tragedia.