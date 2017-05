Policía que mató a joven deberá cumplir 45 días de prisión domiciliaria

"Esta es una tragedia donde el Estado está comprometido", comenzó enfatizó Martín Jauregui, el abogado querellante quien trabaja en representación de la familia de Franco González.



Cabe recordar que en el hecho está imputado un efectivo de la fuerza por disparar su arma reglamentaria, lo cual terminó con la vida del adolescente de tan solo 15 años de edad.



En primera instancia se había otorgado una prisión preventiva de 10 días para el acusado, pero "el Fiscal, conforme a entender que no existe peligro de fuga -que es por lo que se da lugar a la prisión preventiva-, determinó la extensión por 45 días más de prisión, pero pasándola a modalidad domiciliaria", comentó Jauregui al programa Ruidos Molestos (Oid Mortales Radio).



El profesional en leyes destacó que "acá lo más importante es que estamos frente, por primera vez en todo el territorio provincial y no sé si del país también, a un caso en donde un accidente está calificado como un homicidio simple y esto es lo novedoso desde el punto de vista jurídico".



Jauregui explicó que esto se debe a que "tras mucho remar, pudimos enmarcar el hecho en una culpa gravísima que roza el dolo eventual. Por tratarse de un funcionario policial, con un arma reglamentaria, en horario en función del efectivo y con una pericia que da cuenta de que el disparo fue a quema ropa, es decir que le apoyó el caño en el estómago a la criatura". Por todo ello, "a criterio de la querella, el hecho excede la culpa y se aloja en el dolo que se pena por homicidio simple de 8 a 25 años de presión efectiva".



El abogado agregó también que "sus padres están todavía muy shockeados y quieren que vayamos por la pena máxima que se pueda conseguir y en eso estamos trabajando. Nosotros le vamos a ganar el juicio al Estado provincial en materia civil, de eso no cabe deuda, por lo que deberá reparar ese daño".



Por último, el abogado insistió en que "lo que estará en discusión desde el punto de viste doctrinario, académico, jurisprudencial es el encuadramiento de este caso, es decir, si la Justicia realmente va a penar a un tipo que mató a una criatura o lo va a dejar que simplemente vuelva a su casa", concluyó planteándose el entrevistado.