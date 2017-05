Niñera rescató a una beba: la madre y el padrastro están siendo investigados

"En principio, establecieron que tenía tres costillas rotas y la someterán a otros estudios para analizar su cuadro general de salud", agregaron los voceros.



Las actuaciones llegaron ayer a la fiscalía número 1, que las caratularía como "lesiones graves calificadas por el vínculo" y podría ordenar distintas medidas en las próximas horas. Según trascendió, la más comprometida sería la madre de la niña.



El Día informó el caso llegó a la policía con la denuncia de una mujer de 37 años, que solía cuidar a la hijita de una vecina que reside a unos 100 metros. La niñera contó que "ya le había visto (a la beba) algunas marcas y golpes, pero la madre me dijo que se había caído y los dejé pasar". Sin embargo, decidió estar atenta a cualquier otro síntoma que indicara que la menor podía estar en peligro, lo que sucedió el último miércoles, de acuerdo a su relato.



"De nuevo, (la madre) me la trajo por un ratito y al sacarle la ropa le vi moretones en la cara, mordiscones y otras marcas. Le dije que eso no podía ser por una caída y que la iba a denunciar", recordó.



El jueves pasado la niñera decidió recurrir a la comisaría Octava, "con muchísimo miedo, pero segura de que no podía dejar que la nena pasara otra noche con ellos", argumentó.



Fuentes policiales informaron a El Día que en su exposición la denunciante dijo observar en la espalda de la menor lesiones compatibles con "quemaduras de cigarrillo" y refirió que "al recriminarle a la madre" por esas heridas ella "justificó los golpes por las caídas y las marcas en la cara y el cuello porque su pareja le daba ´besos, como mimos´", detalló un jefe de la fuerza.



Los policías de la seccional de Villa Elvira identificaron a la madre de la bebé y a su pareja, quienes son mayores de edad, tienen otros hijos y conviven en una casa situada en la zona de 17 y 80.



Notificada del caso, la fiscal Ana Medina dispuso la apertura de una causa y le dio intervención al Servicio Zonal, que se hizo cargo de la beba. Al expediente se incorporaron fotografías de "los golpes que presenta la víctima", indicó un jefe policial.