Cansados de los robos, comerciantes ataron a un ladrón a un poste

Un joven de 15 años conocido como "Mauricio", permaneció desnudo y atado a un poste durante hora y media. Al parecer, era habitual que robara ropa en una feria de Alto Comedero, en Jujuy, y un grupo de comerciantes lo habría sorprendido infraganti, por lo que tomaron la justicia en sus manos.



De acuerdo con lo que le dijeron varios feriantes a El Tribuno de Jujuy, están "cansados de que se lo lleve la policía y al rato lo liberen por ser menor de edad".



Cuando llegó la policía, los trabajadores respondieron que no sabían "quiénes habían sido los responsables de atar al menor al poste".



A su vez, "Mauricio" declaró que no podía "reconocer a quién o quiénes" lo habían atado. Luego trasladado a la seccional 33, a donde llegaron sus padres para hacerse cargo del menor y le llevaron ropa.



La propietaria de un comercio aseguró que "los días de feria son muchos los casos de robos que se producen en esta zona, que no cuenta con ningún tipo de vigilancia, pese a tener una comisaría a pocas cuadras".



"Esta es tierra de nadie", dijo a su vez un hombre que dice vivir a una cuadra de la feria. "Yo vivo aquí a la vuelta y me llamó la atención de que la policía haya llegado tan rápido", agregó.