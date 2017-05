Interno detenido por violencia de género amenazaba a su ex desde la cárcel

En el marco de una investigación por causas de desobediencia judicial, amenazas y violencia de género, personal policial dependiente de la Sección Judiciales de la Jefatura Departamental Uruguay, realizó este sábado un sorpresivo allanamiento en la Unidad Penal N° 4, más concretamente sobre el Pabellón N° 2.



Según pudo establecer 03442, los uniformados llegaron por orden judicial del Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Alejandrina Herrero, a solicitud de la fiscal N°3 de turno, María Occhi.



El procedimiento se realizó junto a los agentes penitenciarios, se secuestraron seis dispositivos de telefonía celular de distintas empresas, los que estaban en poder de un interno alojado bajo prisión preventiva por delitos de violencia de género en perjuicio de su mujer y que guardaba relación directa con la causa investigada.



Según se pudo establecer, se trata de Ricardo Daniel Villalba, alias "Soplo", de la ciudad de Basavilbaso, sobre quien hay 12 causas por amenazas y violencia de género. La última denuncia radicada en su contra fue realizada por su ex mujer, quien advirtió que desde la cárcel, la amenazada a través de mensajes de texto.



Villalba había sido detenido en enero por el delito de violencia de género, pero dejado en libertad bajo reglas de conducta, las que no cumplió y volvió a ser aprehendido; según publicó 03442, se le concedió nuevamente la salida, pero cuando se requirió su presencia, este sujeto no concurrió, y se libró la orden de captura.



Al ser nuevamente detenido, se le dictó prisión preventiva por el término de 60 días, mientras continuaba con la investigación por las 12 causas en su contra.



También se inició otra investigación para determinar cómo llegan los celulares a la cárcel, ya que la semana pasada, en otro procedimiento, se habían incautado media docena de estos aparatos.