Pena condicional para joven que abandonó su beba en un contenedor

Fernanda, de 22 años, denunció en la audiencia en la que se presentó un acuerdo de juicio abreviado para resolver su situación procesal respecto de la imputación que se le hizo por el abandono de su beba recién nacida en un contenedor de basura, ubicado en barrio CGT de Paraná, que actuó como lo hizo porque el embarazo fue consecuencia de una violación.



El lunes 15 a las 9.30, el juez de Garantías Nº 3 Humberto Franchi, dará a conocer su decisión respecto del acuerdo al que arribaron el fiscal Álvaro Piérola y la defensora pública, Mariana Montefiori, que consensuaron, con el consentimiento de la imputada, la pena de tres años de prisión condicional, más pautas de conducta por el plazo de la condena, y la realización de tareas comunitarias no remuneradas por 8 horas mensuales durante seis meses, o la continuidad de sus estudios secundarios.



Fiscalía sostuvo que se trató de una situación "muy compleja" en la que la imputada llevó adelante un parto casero en el baño de su casa, lugar al que llegó el funcionario y con la participación de testigos civiles, pudo ver que el baño presentaba la bañera llena de sangre, y que las paredes, toallas y ropa, también estaban ensangrentadas.



Piérola recordó que la chica dijo que la sangre era producto de un corte que había sufrido en el pie, pero cuando se le pidió que lo mostrara no tenía nada.



En una audiencia en la que todas las partes intervinientes resultaron afectadas por la complejidad de la causa y por la situación de vulnerabilidad de la imputada, que presenta un cuadro de culpabilidad disminuido por su condición psicológica y su estado de salud mental, se conoció por la propia imputada que habría sido víctima de un abuso sexual.



Visiblemente angustiada y llorando, la joven interrumpió al fiscal cuando se refería su condición psicológica y dijo: "Soy una persona normal, como todos. A mí me encerraron en el Roballos (sic), me empastillaban una semana, sufría como una condenada. Todo por culpa de ese hdp de mierda, porque me violó, por eso hice eso. Quiero que me entienda, por eso hice eso, y estoy arrepentida. Entiendo que es mi hija, por eso la quiero de vuelta, quiero a mis dos hijas conmigo" puesto que es mamá de una niña que tiene poco más de dos años.





Investigación. Franchi adelantó que estaba de acuerdo con la recalificación de la causa, que comenzó a sustanciarse como Homicidio agravado por el vínculo y se terminó presentando en un trámite abreviado como Abandono de persona calificado por el vínculo; pero que se tomaría unos días para analizar cuestiones atinentes a la tipicidad y la culpabilidad de MFC.



También adelantó que, tal como solicitó la defensora, se remitirá el video con la filmación de la audiencia al fiscal en turno para que se inicie una investigación para determinar si la joven fue víctima de una violación que tuvo como consecuencia el embarazo que dio origen a esta causa.

Piérola realizó un detallado relato de las circunstancias en las que se tomó conocimiento del caso, que fue advertido por un niño de entre 3 y 4 años que estaba jugando en la plazoleta de barrio CGT en inmediaciones del contenedor, cuando escuchó el llanto de una criatura.



El niño advirtió a su madre, que con otros vecinos se acercó al lugar y encontraron a la neonata, desnuda, en una bolsa de residuos.



Así, le dieron las primeras atenciones y dispusieron su traslado al hospital San Roque, donde llegó con hipotermia y anémica. Piérola destacó que en la actualidad el estado de salud de la beba es "óptimo".



En el acuerdo se consignó que MFC sufrió violencia intrafamiliar y que también fue abandonada por su madre son situaciones que, a pesar de que las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le realizaron exhiben que tiene capacidad de entender, comprender y dirigir sus acciones, operan como atenuantes a la hora de evaluar la culpabilidad y determinar el monto de la pena.



MFC se mostró muy arrepentida por lo que hizo y expresó su deseo de revincularse con su beba y hacerse cargo de ella y de su otra hija. El bebé abandonado está bajo la custodia del Consejo del Niño el Adolescente y la Familia (Copnaf) con una medida de protección excepcional, que fue ratificada por la jueza de Familia Nº 1 Rosario Moritan.



