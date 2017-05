Un adolescente baleó a una compañera en la cara durante una clase en Salta

El grave hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 19:30, en

el primer año segunda división del Colegio Secundario Rural N°

5197, que funciona en el edificio de la Escuela Juan Domingo

Perón, en el barrio wichi de Pichanal.



Según los testimonios recogidos y el informe policial, la

jornada escolar -que en este colegio arranca a las 16.00- había

comenzado con tranquilidad.



Sin embargo, solo tres horas y medias después alumnos y

docentes escucharon una detonación.



El adolescente le dijo a la Policía, después de que lo

detuvieron, que el disparo fue accidental, que había llevado el

arma al colegio para protegerse a la salida y que, cuando se le

mostraba a su compañera, se le escapó un tiro que la terminó

hiriendo en el pómulo izquierdo.



Una fuente que estuvo junto a la adolescente herida contó que,

en medio de su dolor, aún consciente, ella dijo que no fue

accidental. Incluso, cuando la llevaban al hospital, llegó a

afirmar: "Ese es un drogado".



Otra versión indicaba que el adolescente habría ingresado al

aula con el arma y podría haberla estado mostrando a sus

compañeros, incluso apuntando contra todos y que en ese juego se

le habría escapado el disparo que terminó hiriendo de gravedad a

su compañera.



Luego el agresor arrojó el arma por una ventana del

establecimiento que da a la avenida Rivadavia.



Una fuente de la Policía indicó que entre ambos estudiantes no

existe ningún vínculo, descartando con ello que se tratara de un

ataque femicida.



Durante media hora se interrumpió toda actividad y luego las

autoridades del colegio pudieron imponer algo de calma y enviaron

a todos a sus casas, mientras que la Policía aislaba el aula, la

menor era atendida y su supuesto agresor, detenido.



La alumna fue llevada primero al hospital local y luego al de

Orán, San Vicente de Paul, pero luego fue trasladada a la ciudad

de Salta, ya que la bala le quedó alojada en la cabeza.



El jefe de la Policía, comisario Ángel Silvestre, que estaba en

la zona fue al colegio para entrevistarse con el jefe de la

comisaría 21, Carlos Torres mientras los efectivos de

Criminalística y peritos del CIF relevaban el lugar.



Según Silvestre, "en el momento en que los chicos prendían y

apagaban las luces del aula, ahí se realizó un disparo" y agregó:

"Dicen que es una persona introvertida que hablaba poco, pero por

ser mayor que el resto (todos los demás alumnos tienen 14 años),

le daba cierta posición de liderazgo".



Cuando los policías le revisaron la mochila al adolescente

que disparó le encontraron marihuana.



"Hoy los chicos llevan armas, marihuana, paco, cuchillos,

etcétera, al colegio. Es moneda corriente en algunos colegios. Y

siempre cuando los descubren dicen lo mismo: que es para

defenderse porque son de barrios jodidos", dijo al diario El

Tribuno un docente de Pichanal.



"A veces vos explicas algo y entre esos que están idos de la

droga a alguno se le ocurre darte un tiro porque a lo mejor no

está de acuerdo con tu clase o la nota y te mata de una", agregó.

Y añadió "Los docentes estamos expuestos y también los chicos

inocentes".