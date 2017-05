Joven cayó en boliche de Concordia: Imputarán a más personas

"Es inminente", confió Martín Jáuregui a "Despertá con Nosotros" (lunes a viernes de 7 a 9) de Oíd Mortales Radio. Se refirió a que, según anticipó, el Ministerio Público Fiscal ampliará la imputación en la causa que investiga las lesiones sufridas por Bruno Escobar en el boliche "Costa Cruz", ubicado en la costanera de Concordia.



Dijo que Fiscalía "haría lugar al planteo que hicimos desde la defensa e imputaría a quienes aparecieron, a prima facie, como sospechosos: estarían imputados los dos agentes provinciales que se encargaron del traslado y los tres funcionarios municipales que hace poco el intendente les pidió que den un paso al costado".



La referencia que Jáuregui hizo a la emisora de El Entre Ríos en Concordia es para un funcionario del que no trascendió su identidad; el contador Martín Santana, que hasta principios de marzo fue el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Concordia; y el doctor Marcos Wdowiak, que fue al momento de la lesión de Bruno el coordinador de la Gestión Administrativa y Técnica de la Secretaría de Gobierno. Ambos fueron desplazados este año por Enrique Cresto.



Destacó que de concretarse tal ampliación de la imputación "se cierra nuestro enfoque de tener las tres patas del conflicto dentro de la causa penal: imputación a los hermanos Pietrantueno (por parte del boliche "Costa Cruz"); la responsabilidad del municipio y la de la provincia que se encargó del traslado".



¿A qué penas podrían exponerse? "No hablamos de delito doloso, pero estamos en un nivel de culpa. No hay compromiso de la libertad ambulatoria, pero en el caso del funcionario público se exponen a inhabilidades accesorias al ejercicio de funciones públicas".



Demanda civil



Dos caminos sigue el patrocinador legal de la familia Escobar. Por un lado con la Municipalidad de Concordia, con la que aseguró que hay un acuerdo verbal que espera la evolución de las otras partes. Por otro lado, está la provincia con la que recientemente inició conversaciones.



Recordó que, como el intendente Cresto "se mostró proclive a dar respuesta y el municipio planteó pagar el pasaje y la provincia, como parte de la reparación, el viaje a Cuba y además una reparación económica para la vuelta".



"Para redondear es que aporten a la solución final los privados, el Estado municipal dándole un trabajo estable, una caja para sus condiciones de minusvalía y el gobierno provincia le aporte lo material (reparación económica) y lo que falta del viaje a Cuba. No estamos muy lejos", concluyó. (El Entre Ríos)