Video: Una moto terminó en un pozo tras colisionar con un remis

Por motivos que se desconocen, colisionaron un automóvil Fiat Cubo utilizado como remis, y una motocicleta Motomel Bitz de 110cc sobre calle Bavio 454 a metros de su intersección con Concordia, en Paraná, en la mañana de este viernes.



"Si el muchacho de la moto se mataba acá: ¿quién se hacía responsable?", se preguntó el titular del remis. Es que como consecuencia del accidente, el rodado de menor porte terminó en un pozo que hay en la zona. El bache estaba señalizado con cintas, y cubierto de agua y barro.



Sobre la causas del accidente, el conductor de la moto señaló a Radio La Voz que "el remís volanteó de repente, y yo venía atrás... no me dio tiempo a frenar o a esquivarlo, así que salté de la moto", indicó.



Por su parte, el dueño del remis comentó que "el chofer del auto me dijo que había agarrado un pozo, pero jamás pensé en encontrarme con un cráter de este tamaño".