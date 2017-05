Cerraron la causa penal por el choque fatal que protagonizó Lorenzetti

La Justicia de Santa Fe cerró la investigación penal por el accidente de tránsito que protagonizó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti a través de un "criterio de oportunidad", establecido en el nuevo Sistema Procesal Penal provincial.



La solicitud fue presentada por el fiscal Carlos Vottero el 22 de marzo ante el juez penal Alejandro Mognaschi, a raíz de que la familia de la víctima manifestó su expresa voluntad de que no prosiguiera el proceso ya que, de acuerdo a la investigación, la responsabilidad exclusiva del accidente fue del conductor de la motocicleta en la que la víctima fatal, un joven de 26 años identificado como Alejandro David Buffet, se trasladaba como acompañante.



Además, los peritajes realizados determinaron que el motociclista estaba alcoholizado y había consumido drogas, conducía a una velocidad superior a los 70 kilómetros por hora y no disminuyó su marcha pese al reductor de velocidad. A su vez, el informe indicó que no tenía prioridad de paso y fue el que terminó chocando al automóvil. Es que, según fuentes judiciales, quien conducía el vehículo tenía prioridad de paso, circulaba a la velocidad permitida y que no tenía alcohol ni droga en sangre.



En este marco, la madre y la pareja del joven fallecido manifestaron judicialmente que no pretendían continuar la investigación al argumentar que Buffet era amigo desde hacía muchos años del conductor de la moto y por ese motivo no quisieron que prosiguiera la investigación.



El accidente que produjo la muerte de Buffet ocurrió el domingo 13 de noviembre al mediodía en la intersección de las calles Fanti e Ituzaingó de la ciudad de Rafaela. La víctima se trasladaba como acompañante en una moto cuyo conductor embistió el automóvil Renault Fluence que era conducido por el presidente de la Corte Suprema de la Nación.



A raíz de las heridas sufridas, Buffet estuvo internado en el sanatorio Nosti de la ciudad cabecera del departamento Castellanos, y finalmente falleció el martes 27 de diciembre del año pasado.



El nuevo sistema procesal penal de la provincia permite que, en determinadas circunstancias, se apliquen las denominadas salidas alternativas de resolución de conflictos. En este caso, el fiscal solicitó un criterio de oportunidad que consistió en no continuar con la acción penal debido a que la madre y la pareja de la víctima manifestaron su voluntad de que así fuera.



El artículo 19 del Código Procesal Penal de la provincia refiere a los "Criterios de oportunidad", y en su inciso 6 establece: "El Ministerio Público podrá no promover o prescindir total o parcialmente, de la acción penal, en los siguientes casos: (...) 6) cuando exista conciliación entre los interesados y el imputado, en los delitos culposos, lesiones leves, amenazas y/o violación de domicilio, salvo que existan razones de seguridad, interés público o se encuentre comprometido el interés de un menor de edad". (La Capital)