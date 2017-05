Policía que estuvo detenido tras balear a ladrón: Qué arrojaron las pericias

Policiales Policía intervino ante un arrebato y terminó preso por balear al ladrón

Siguen las tareas para dilucidar en qué circunstancias un efectivo de la Policía de Entre Ríos que se movilizaba en una moto disparó contra dos jóvenes que huían en motocicleta tras cometer un arrebato.La investigación, tras las primeras diligencias realizadas por el fiscal en turno Juan Malvasio, por disposición del procurador general Jorge García recayó, como todas las causas que tienen a policías investigados, en un fiscal de Coordinación.Los primeros peritajes arrojaron que, que el miércoles fueron indagados por el fiscal e imputados por el supuesto delito de robo y resistencia a la autoridad. Uno de los muchachos resultó herido de bala en un brazo.También se supo queSegún precisaron fuentes judiciales consultadas por, en el lugar del hecho se realizaron rastrillajes durante varias horas para tratar de encontrar evidencia que aporte al esclarecimiento del hecho.En este sentido se precisó que los rastrillajes comenzaron a las 0 del miércoles hasta las primeras horas de la mañana de ayer sin que se pudieran hallar rastros o registros de la participación de otra arma distinta a la pistola 9 mm reglamentaria del uniformado, que fue detenido para aclarar el confuso incidente y liberado a las pocas horas., por lo que imprudentemente intentó evadir al efectivo.Por el momento, las diligencias han arrojado que no existió en el hecho un arma agresora.Esto fue aportado por la misma fuerza que informó que en el lugar del hecho no encontró una segunda arma, a pesar del exhaustivo rastrillaje.Según pudo establecer, la víctima del arrebato declaró ante el fiscal y precisó que los desconocidos que la abordaron no portaban armas de fuego. En este sentido, el hecho fue caratulado como robo simple.La investigación continúa con los resultados de las filmaciones de la cámaras de seguridad de la zona, que el fiscal Juan Malvasio solicitó para determinar con precisión el trayecto que desarrollaron los dos sospechosos y el uniformado.