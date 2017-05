Ladrón que golpeó ferozmente a dos abuelos está libre: El relato de la víctima

Foto: Darío Luna contó sus padecimientos.

Darío Luna tiene 74 años y es contador. Hace exactamente una semana fue asaltado en su domicilio. Vive en barrio Paraná XIII, donde estaba junto a su esposa, quien padece una discapacidad permanente. Ambos fueron golpeados, amenazados, agredidos verbal y físicamente, hasta que los ladrones lograron hacerse de un monto de dinero y de otros elementos, entre ellos una computadora en la cual Luna guarda sus trabajos, ya que pese a estar jubilado, sigue realizando algunas tareas inherentes a su profesión.



Una semana después del hecho fue citado para brindar su declaración en la Fiscalía en la cual recayó la causa, la del doctor Álvaro Piérola.



Luna identificó con nombre y apellido a uno de sus más agresivos atacantes. Al finalizar la audiencia con el fiscal, se lo invitó a trasladarse a la oficina del forense.



"Nunca me pasó algo así en toda mi vida. Me han robado, creo que como a todos alguna vez, pero poner así en riesgo mi vida y la de mi señora, jamás", relató el hombre al programa Códigos que se emite por Elonce TV.



"Mi esposa, con la cual convivo tiene una discapacidad absoluta, ella padece demencia por Alzheimer. Estaba con ella, eran aproximadamente las 16, habíamos descansado un rato la siesta y me puse a preparar la merienda para mi señora y los mates para mí. Escuché que tocaban el timbre, observé por la mirilla de la puerta de calle y lo veo a este sujeto, Mario Acosta, un individuo conocido del barrio. Digo conocido porque se crió con la ayuda de vecinos y particularmente de nosotros, que lo conocimos de chico. Hoy esta persona debe tener unos 30 años y sigue deambulando por el barrio con algunas malas juntas. Era un pibe que quedó huérfano de madre y con mi señora, cuando ella estaba bien lo ayudamos siempre. La recuerdo a mi mujer preocupándose por comprarle útiles escolares, le cocinábamos, porque no tenían donde ir a comer".



Recordó que "hace unos 15 días pasó por nuestra casa y dijo que necesitaba dinero. Directamente me pedía 100 pesos y si bien no llegué a esa cantidad, ya que tenía en el bolsillo unos 30 o 40 pesos, le di y se fue. Cuando lo reconocí, supuse que venía a lo mismo y le abrí la puerta. Me resultó llamativo que estuviera con otras dos personas y que me pidiera si le podía conseguir una bolsa, porque quería guardar no sé qué cosa y compadeciéndome de él, me di vuelta para ir a buscar una y ahí me sorprendieron los tres por la espalda y me metieron a los golpes".



Luego de su denuncia, en la cual identificó con precisión al sujeto, la Policía logró ubicarlo y ponerlo a disposición de la Justicia. "No es que no lo encontraron ni que está prófugo. Lo llevaron a la comisaría pero ordenaron indagarlo en libertad, aunque sorprenda escuchar que fue así, después de que golpearon a mi esposa, que me golpearon a mí, de que me robaron dinero y mi computadora de trabajo, lo indagaron y lo dejaron ir", expresó indignado. Agregó, mostrando su brazo derecho totalmente morado por efecto de derrames provocados por los golpes y acusando más lesiones en el torso y en la boca, "repito, fue indagado en libertad, aunque sorprenda escuchar este tipo de cosas, así sucedieron".



"Tengo dolores terribles en el cuerpo, en la cara, en la boca. Me golpearon mis prótesis dentales y me dejaron las encías tremendamente inflamadas, por dentro, los labios lastimados. Estuve cuatro días sin poder ingerir alimentos sólidos", comentó.