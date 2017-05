Juez de Gualeguaychú dictó 20 días de preventiva para Escobar Gaviria

El juez Acosta ordenó el martes pasado, la elevación a juicio oral de la causa por abusos de menores que pesa sobre el ex cura de la parroquia San Lucas Evangelista, Juan Diego Escobar Gaviria.



El abogado Milton Urrutia indicó a Elonce TV contó que el juez Acosta le ordenó al cura "prisión preventiva por un plazo indeterminado", aunque la defensa del cura fue "al tribunal de Gualeguaychú, y el camarista Arturo Exequiel Dumón, integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones, le estableció para el imputado, veinte días de prisión preventiva".



El letrado entendió que "en veinte días no se va a realizar el juicio. Pensamos que no será con tanta celeridad". Urrutia consideró que se llegará al debate "en julio o agosto".



El abogado del cura imputado, mencionó que su defendido "desde hace mucho pide celeridad. Él quiere ir a juicio".



Para el fiscal Uriburu, el cura Escobar Gaviria "se ha manejado con una falta total de arrepentimiento". Al respecto, Urrutia opinó: "Uriburu hace muchas elucubraciones, prejuzga. Para él, el `padre` ya está condenado, y no ha tratado la cuestión con objetividad, decoro, sin agraviar, sin agredir, sin maltratar. De esta manera hemos sido tratados los abogados. El mismo padre ha sido avasallado en sus derechos arbitrariamente, incluso él no pudo estar, no porque él no quiso, sino porque le privaron la posibilidad de hacerlo, las autoridades de la Unidad Penal no quisieron llevarlo. Pedimos la suspensión de la audiencia y no se nos hizo lugar".



Apuntó que el cura que está alojado en el penal de Victoria, "está de buen ánimo, no está incomunicado".



"El padre Escobar Gaviria no tiene nada que probar, porque es inocente; está siendo sometido a un injusto proceso", aseguró.



Escobar Gaviria tiene cuatro denuncias por hechos que habrían ocurrido mientras estuvo al frente de la iglesia en Lucas González, entre 2005 y finales de octubre de 2016. El año pasado, dos religiosas del Colegio Castro Barros San José se presentaron ante el defensor oficial de Nogoyá, Oscar Rossi, y efectuaron la primera denuncia por abuso en el que la víctima es un nene de 11 años, tras la cual el cura fue suspendido y apartado de sus funciones. Elonce.com.