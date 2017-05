Incumplió la probation y le dictaron dos años de prisión condicional

A principio de semana, policía detuvo a Jesús Díaz, porque no se presentó a una audiencia en Tribunales. Los cargos que se le imputan son tenencia de armas de uso civil, abuso de armas, amenazas y tentativas de robos; había incumplido medidas de probation anterior.



Este jueves por la mañana fue condenado a dos años de prisión condicional. Entre otras medidas impuestas por el Juez Ruhl, el joven deberá realizar un tratamiento para combatir la drogadependencia; deberá cumplir medidas restrictivas respecto de vecinos a los que molestaba, no ingerir bebidas alcohólicas, además de que no podrá portar armas. Elonce.com.