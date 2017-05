Detuvieron a un ex militar que acosaba a una menor por Facebook

Un ex militar de 21 años fue detenido en las últimas horas en Virrey del Pino, por acosar a una menor de 14 años a través de Facebook. El joven fue detenido cuando fue a buscar al ingreso del colegio a la chica, tras una emboscada tramada por la madre de la víctima y por efectivos de la Policía Bonaerense.



Ocurrió en las calles California entre Manzanares y Santiago del Estero, de la mencionada localidad del partido de La Matanza, luego de un operativo policial que tuvo como estrategia la simulación de un encuentro con la menor.



Los hechos comenzaron cuando el ex militar se presentó a las 7:35 de la mañana en la escuela n° 9 del distrito, ubicada en las calles Colorado y D. Castro, ingresó en el establecimiento y al consultarle el motivo de presencia dijo que estaba buscando a la menor, de nombre Daiana. Las autoridades del colegio corroboraron que no tenía relación de parentesco con la alumna y lo retiraron del lugar.



La madre de Daiana junto a la Directora de la escuela, le preguntaron a la menor sobre cómo había conocido al joven y ella comentó que tres meses atrás recibió una solicitud de amistad en Facebook de un usuario de nombre Román y que lo boqueó porque este sujeto comenzó a decirle obscenidades. Al corroborar el perfil de la red social aportada por la víctima, comprobaron que la foto coincidía con el pervertido que se presentó en el establecimiento educativo.



Anteriormente el sujeto le había dado el número telefónico a Daiana y la madre se hizo pasar por una amiga de la víctima y se comunicó con él, quien dijo que se presentaría a la salida de la escuela.



Luego, alertaron a la Policía sobre lo sucedido y montaron el operativo emboscada que permitió la captura del acosador. Según constataron los autoridades policiales, el sujeto había sido militar y lo echaron de la fuerza por razones aún no corroboradas.