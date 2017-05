Robaron $40 mil en una casa cuando la dueña estaba en el trabajo

En circunstancias que son materia de investigación, la policía local intenta esclarecer el robo de una suma de 40 mil pesos de una propiedad de la ciudad de Maciá ubicada en calle Mitre.La faltante del dinero fue denunciada por su dueña y se habría producido el pasado lunes, en horas de la mañana, cuando la mujer se dirigía a su trabajo.De acuerdo a lo manifestado por la joven empleada de una reconocida empresa local, al advertir de la faltante de un dinero en su billetera, llama a su madre para que revise si el mismo no estaba en su casa y es cuando la señora, se encuentra con los dormitorios de ambas mujeres totalmente "dados vuelta".La propiedad está situada a tres cuadras del centro de la ciudad de Maciá (departamento Tala).La mujer al realizar una revisión más exhaustiva del dormitorio, se encontró con todos los muebles abiertos y todas las cosas que había en su interior desparramadas y que el dinero que guardaban en una caja no estaba.Según el testimonio de la víctima de este hurto, a primera vista quien o quienes ingresaron a su domicilio no se llevaron otras cosas más que los billetes que los tenía en su domicilio para efectuar un pago. La suma aproximada sería de alrededor de $40 mil y formaban parte de sus ahorros personales.Carla Rollan la joven que sufriera el robo, le contó aque sospecha que el ingreso del o de los malvivientes, se produjo por una de las ventanas que da a un pasillo o patio interno y que accede directamente a la habitación siniestrada. Esta ventana no es visible desde la calle o la vereda, por lo que es evidente que quienes ingresaron a la propiedad, conocían el lugar o bien los movimientos de la propietaria.Se hizo presente la policía local realizando el peritaje correspondiente y se abrió una investigación, para esclarecer este lamentable suceso.Según gente de la zona, hace unos días atrás se produjo un robo similar que sin embargo no tuvo demasiada trascendencia pública y en el que también en un domicilio de una persona de apellido Grasso habrían sustraído una fuerte suma de dinero.