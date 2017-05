La Policía adjudica al consumo de droga los reiterados robos violentos

Policiales Una mujer que estaba con su hijo fue víctima de otro violento asalto en su casa

El jefe departamental de Policía, Marcos Antoniow, dijo aque muchos de los malvivientes que comenten los violentos hechos delictivos que se suceden en los últimos tiempos en la capital entrerriana son "conocidos" en el ambiente policial por sus reiterados ingresos a dependencias de la fuerza de seguridad y sostuvo que en la mayoría de los casos cometen los atracos estando bajo los efectos de estupefacientes. "Es como dice la gente, están dados vuelta", manifestó el funcionario."Terminan robando para adquirir más droga, por eso cuando se habla de la tenencia de estupefacientes para consumo personal hay que ser muy cauteloso por los perjuicios que provoca, no para quien la consume sino para las víctimas de los ilícitos que cometen estas personas", reflexionó.Ante ello, el comisario señaló que "por ahí la gente no se anima a mencionar a los autores para no tener problemas. A este tabú hay que romperlo, que el ciudadano se comprometa, para que, si hay un testigo, dé los datos".Antoniow subrayó que "la mayoría de quienes delinquen ya son conocidos en el ambiente policial, con antecedentes de adicción y esto lleva a que sustraigan cualquier elemento para venderlo a cualquier precio. Ahí también entra en juego quien compra esto".sobre las disputas entre bandas antagónicas, admitió que los conocen y saben quiénes son, pero aclaró que "por ahí existen otras áreas que trabajan sobre la comercialización de estupefacientes. Por ahí tiene que haber una coordinación con los Juzgados Federales. Por ahí los tiempos son distintos", cerró.