Una pareja con cuatro niños perdió todo en un incendio

Poco después de las 10.30 del martes, el personal de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, recibió el alerta desde la zona oeste de esa ciudad, por un incendio que se estaba registrando en una vivienda.



Al llegar, encontraron el fuego generalizado sobre una construcción precaria con tirantería de madera y chapas acanaladas de zinc. En el lugar vivía un matrimonio y cuatro menores de 7, 5 y 3 años y un bebé de un mes de vida. Afortunadamente todos lograron salir sin consecuencias pero las pérdidas fueron totales.



En diálogo con Radio Máxima, César Gomez, sub jefe de Bomberos Voluntarios, explicó que "la vivienda había sido construida en el fondo de otra de material que da al frente que por suerte no fue afectada. Pero la familia que vivía atrás perdió todo. Trabajamos con dos unidades en el lugar, y no hubo daños para los moradores ni tampoco para el personal".